 
مباشر
عاجل
السعودية تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى إشعار آخر

إصابات كورونا تتجاوز الـ3000 في الكويت وتلامس الـ2000 في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا تتجاوز الـ3000 في الكويت وتلامس الـ2000 في سلطنة عمان
Reuters Stephanie McGehee
مواطنات كويتيان بكمامات واقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqwy

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الكويت وسلطنة عمان خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا (278 إصابة أمس)، ليبلغ مجموع الإصابات 3075.

وتوفى شخص واحد في الكويت خلال اليوم الأخير، وهو مقيم من الجنسية الإيرانية (57 عاما) كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 24 يوما، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 20 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة بـ150 حالة شفاء جديدة، ليصل إلى 806 أشخاص، فيما لا يزال 2249 شخصا يتلقون العلاج، 61 منهم في العناية المركزة، بمن فيهم 31 مريضا في حالة حرجة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل إصابة 93 شخصا، بينهم 33 مواطنا بكورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 115 في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1998 حالة.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة عشر وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 333 شخصا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا