إصابات كورونا تتجاوز الـ3000 في الكويت وتلامس الـ2000 في سلطنة عمان

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الكويت وسلطنة عمان خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا (278 إصابة أمس)، ليبلغ مجموع الإصابات 3075.

وتوفى شخص واحد في الكويت خلال اليوم الأخير، وهو مقيم من الجنسية الإيرانية (57 عاما) كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 24 يوما، وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 20 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة بـ150 حالة شفاء جديدة، ليصل إلى 806 أشخاص، فيما لا يزال 2249 شخصا يتلقون العلاج، 61 منهم في العناية المركزة، بمن فيهم 31 مريضا في حالة حرجة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 183 حالة جديدة، وتسجيل 150 حالة شفاء، و 1 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 3075 حالة pic.twitter.com/0XT3wTKvi3 — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 26, 2020

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل إصابة 93 شخصا، بينهم 33 مواطنا بكورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 115 في اليوم السابق)، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1998 حالة.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في السلطنة عشر وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 333 شخصا.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (93) ثلاث وتسعين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها ثلاث وثلاثون (33) حالة لعمانيين، وستون (60) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1998) ألفاً وتسعمائة وثمان وتسعون حالات وعدد الوفيات عشراً (10) pic.twitter.com/NCHOwPWPJG — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 26, 2020

المصدر: RT