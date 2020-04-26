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السعودية تعلن عن رفع جزئي لحظر التجول خلال رمضان

السعودية تعلن عن رفع جزئي لحظر التجول خلال رمضان

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن عن رفع جزئي لحظر التجول خلال رمضان
Reuters
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أعلنت السعودية رفع جزئيا حظر التجول في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وتبقي حظر التجول طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.

ونقل التلفزيون الرسمي إن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.

المصدر: واس

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