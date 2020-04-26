السعودية تعلن عن رفع جزئي لحظر التجول خلال رمضان

أعلنت السعودية رفع جزئيا حظر التجول في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وتبقي حظر التجول طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.

بأمر #خادم_الحرمين_الشريفين .. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق #المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.https://t.co/Dm2XpNZp4a#واسpic.twitter.com/7QT5KaHXcP — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 26, 2020

ونقل التلفزيون الرسمي إن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.

المصدر: واس