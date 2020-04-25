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الكويت.. مشكلة آلاف الوافدين المخالفين تفاقم تداعيات كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. مشكلة آلاف الوافدين المخالفين تفاقم تداعيات كورونا
Reuters
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تشارف المهلة التي منحتها الكويت لمخالفي الإقامة لمغادرة البلاد مجانا وبلا غرامات على الانتهاء، فيما حصيلة المخالفين الذين غادروا، بلغت نحو 18 ألفا، من أصل 160 ألف مخالف.

وقالت مصادر أمنية محلية، إن رفض دول المخالفين تسلّمهم، مع إغلاق الملاحة الجوية، وضع الكويت في مأزق، لاسيما مع اضطرارها إلى وضع المخالفين في مراكز إيواء وتوفير المأكل والمشرب والرعاية الصحية لهم، في وقت تتحمّل الدولة أعباء كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

الأعباء المترتبة على وجود 29 مركزا لإيواء المخالفين حاليا حيث يقبع 14 ألف وافد من الجاليات المصريه والبنغالية والهندية، تحمل في طياتها مخاطر صحية وأمنية، وخصوصا أن هذه المراكز يمكن الحاجة إليها مستقبلا في إطار المواجهة الاستثنائية للجائحة العالمية.

المصدر: القبس



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