الإمارات: تبادل الزيارات خلال رمضان ممكن بشروط

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، عن مجموعة إرشادات ونصائح، تتعلق بشروط تبادل الزيارات وعددها المسموح خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة والهيئة أن تلك الإجراءات تأتي مراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، وفي الوقت نفسه للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وسمحت الجهات المعنية في الإمارات لـ"لأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة".

لا يسمح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل وتجنّب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظاً على حياتهم. بالإضافة إلى حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة. pic.twitter.com/0tZumCgKUM — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 24, 2020

وشددت على أن "لا يزيد عدد المتواجدين في المكان أكثر من 5 أشخاص، مع مراعاة التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين، مع عدم السماح لكبار السن والمرضى من مغادرة المنزل".

وأكدت على "عدم السماح بعقد التجمعات سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وكذلك حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة".

وحظرت أيضا توزيع الطعام من الأفراد إلا من خلال التوزيع الجماعي وبإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية.

أما بالنسبة لممارسة الرياضة مثل "المشي- الجري- ركوب الدراجات"، فسمحت بها على أن تكون قرب المنزل، لنحو الساعة أو الساعتين، وبحد أقصى 3 أفراد.

بالنسبة لممارسة الرياضة، تنصح الهيئة والوزارة: أن تكون قرب المنزل، كالمشي، والجري أو ركوب الدراجات، لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات. pic.twitter.com/NvmT9tPwLt — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 24, 2020

وفي ما يخص صلاة الجماعة والتراويح فأجازتها لأعضاء الأسرة الواحدة وداخل منزلهم.

وشددت وزارة الصحة، على أنه في جميع الأحوال يراعى في كل ما سبق التقيد بالإجراءات الاحترازية والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما، وتجنب ملامسة الوجه، تفاديا لإمكانية التقاط العدوى.

المصدر: "الإمارات اليوم"