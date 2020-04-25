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الإمارات: تبادل الزيارات خلال رمضان ممكن بشروط

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الإمارات: تبادل الزيارات خلال رمضان ممكن بشروط
Reuters CHRISTOPHER PIKE
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، عن مجموعة إرشادات ونصائح، تتعلق بشروط تبادل الزيارات وعددها المسموح خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الوزارة والهيئة أن تلك الإجراءات تأتي مراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، وفي الوقت نفسه للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وسمحت الجهات المعنية في الإمارات لـ"لأقرباء من الدرجة الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة".

وشددت على أن "لا يزيد عدد المتواجدين في المكان أكثر من 5 أشخاص، مع مراعاة التباعد الجسدي وبمسافة لا تقل عن مترين، مع عدم السماح لكبار السن والمرضى من مغادرة المنزل".

وأكدت على "عدم السماح بعقد التجمعات سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وكذلك حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة".

وحظرت أيضا توزيع الطعام من الأفراد إلا من خلال التوزيع الجماعي وبإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية.

أما بالنسبة لممارسة الرياضة مثل "المشي- الجري- ركوب الدراجات"، فسمحت بها على أن تكون قرب المنزل، لنحو الساعة أو الساعتين، وبحد أقصى 3 أفراد.

وفي ما يخص صلاة الجماعة والتراويح فأجازتها لأعضاء الأسرة الواحدة وداخل منزلهم.

وشددت وزارة الصحة، على أنه في جميع الأحوال يراعى في كل ما سبق التقيد بالإجراءات الاحترازية والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما، وتجنب ملامسة الوجه، تفاديا لإمكانية التقاط العدوى.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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