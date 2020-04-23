بمناسبة شهر رمضان.. الإمارات تعدل برنامج "التعقيم الوطني"

قررت الإمارات تعديل برنامج "التعقيم الوطني"، ليصبح من 10 مساء إلى 6 من صباح اليوم التالي، مع الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية بالعمل على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان.

وشددت وزراتا الصحة والطوارئ، والأزمات على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30 % من السعة الاستيعابية الإجمالية للمراكز التجارية.

وأهابت الوزارتان، بأفراد المجتمع كافة الالتزام الكامل بالقرار في الفترة الزمنية المحددة، الذي يتوخى مصلحة الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع.

ودعتا، إلى التقيد بكافة الإجراءات المتبعة ذات الصلة، وفي مقدمتها "عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة".

وأكدت الوزارتان على ضرورة تجنب التجمعات العامة، والزيارات العائلية وولائم الإفطار الجماعية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان صحة الجميع وسلامتهم.

وأهابت بالجمهور الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل، والحرص على التقيد بكل إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

يذكر أن العمل ببرنامج "التعقيم الوطني" في الإمارات كان يتم من الساعة 8 مساء ولغاية 6 صباحا من اليوم التالي.

المصدر: "الإمارات اليوم"