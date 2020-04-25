السعودية.. 9 وفيات و نحو 1.2 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، عن تسجيل تسع وفيات و1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت 136 حالة وفاة، فيما أصبح مجموع الإصابات 16299.

وتماثل 166 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2215 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (364) وجدة (271) والرياض (170) والمدينة المنورة (120).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1197) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (166) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2215) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FoXRnzLAcn — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 25, 2020

وتمثل أرقام اليوم في السعودية ارتفاعا طفيفا في معدل الإصابات الجديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي.

ولا تزال المملكة الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT