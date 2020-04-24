6 وفيات جديدة بكورونا في السعودية وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ15 ألفا

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102.

وأعلنت الوزارة عن ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا.

وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1172) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (124) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2049) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/8yz2aqVf3e — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 24, 2020

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة وانخفاضا في حصيلة الوفيات الجديدة مقارنة مع معدلات يوم أمس (1158 إصابة وسبع وفيات).

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT