 
مباشر

6 وفيات جديدة بكورونا في السعودية وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ15 ألفا

أخبار العالم العربي

6 وفيات جديدة بكورونا في السعودية وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ15 ألفا
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqi1

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102.

وأعلنت الوزارة عن ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا.

وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة وانخفاضا في حصيلة الوفيات الجديدة مقارنة مع معدلات يوم أمس (1158 إصابة وسبع وفيات).

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا