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سلطنة عمان.. تراجع ملموس في معدل الإصابات اليومية بكورونا

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان.. تراجع ملموس في معدل الإصابات اليومية بكورونا
Reuters
مسقط- سلطنة عمان
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أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل وفاة واحدة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا ملموسا وتحت مستوى المئة إصابة الذي كان على مدار اليومين الماضيين.

وجاء في بيان وزراة الصحة، تم تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 35 حالة لعمانيين، و39 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 1790، كما تم تسجيل حالة وفاة ليصبح عدد الوفيات 9.

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وأعلنت الوزارة مساء الخميس عن حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، مقيم ويبلغ من العمر سبعة وخمسين عاما. وتعد هذه تاسع وفاة تسجل في السلطنة.

وتمثل أرقام اليوم في السلطنة انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات أمس الخميس، عندما سجلت في البلاد 102 إصابات بالعدوى، سبقتها 106 يوم الأربعاء.

المصدر: RT، وزارة الصحة العمانية

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