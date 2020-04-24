سلطنة عمان.. تراجع ملموس في معدل الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل وفاة واحدة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا ملموسا وتحت مستوى المئة إصابة الذي كان على مدار اليومين الماضيين.

وجاء في بيان وزراة الصحة، تم تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 35 حالة لعمانيين، و39 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 1790، كما تم تسجيل حالة وفاة ليصبح عدد الوفيات 9.

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وأعلنت الوزارة مساء الخميس عن حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، مقيم ويبلغ من العمر سبعة وخمسين عاما. وتعد هذه تاسع وفاة تسجل في السلطنة.

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر سبعة وخمسين عاماً. وتعد هذه تاسع وفاة تسجل في #السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/plvV50Rjr4 — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 23, 2020

وتمثل أرقام اليوم في السلطنة انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات أمس الخميس، عندما سجلت في البلاد 102 إصابات بالعدوى، سبقتها 106 يوم الأربعاء.

المصدر: RT، وزارة الصحة العمانية