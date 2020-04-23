الجزائر تخفف إجراءات العزل العام خلال شهر رمضان

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد يوم الخميس إنه تقرر تخفيف إجراءات العزل العام اعتبارا من أول أيام شهر رمضان.

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ومن المقرر أن يتم تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى إنه تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء في تسع ولايات منها الجزائر العاصمة بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء.

ولم يطرأ تغير على إجراءات العزل في بقية الولايات حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء في بيانه بالمواطنين أن يتوخوا الحذر قائلا إن تعديل قواعد العزل العام أو إبقاءها سيتوقف على تطور الموقف.

وسجلت الجزائر حتى الآن 3007 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منها 407 وتعافى 1355.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 5 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع محسوس في عدد حالات التعافي، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء الذي تماثل فيه 52 شخصا للشفاء.

المصدر: رويترز