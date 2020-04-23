كورونا.. انخفاض في الوفيات واستقرار عدد الإصابات في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 5 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 407، والإصابات إلى 3007.

وأوضحت الوزارة أن 151 شخصا تماثلوا للشفاء في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1355.

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع محسوس في عدد حالات التعافي، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء الذي تماثل فيه 52 شخصا للشفاء.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت أمس تسجيل 10 وفيات و99 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT