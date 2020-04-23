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العراق.. تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العراق.. تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Alaa Al-Marjani
طاقم طبي في مستشفى بالعراق - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن مختبراتها سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل.

وأضاف البيان: "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 25 حالة شفاء جديدة في عموم العراق".

وأشار بيان وزارة الصحة إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1171".

المصدر: RT

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