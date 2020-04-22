العراق يسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "مختبراتها سجلت 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة النجف وبابل وذي قار، فيما لم تسجل أية حالة وفاة".

وأضافت أن "أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 50 حالة".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1631، والوفيات توقفت عند 83 حالة، بينما كانت حالات الشفاء 1146".

المصدر: RT