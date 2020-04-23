السيسي يوجه رسائل للشعوب العربية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة رسائل إلى الشعوب العربية، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع رؤساء وأمراء وملوك الدول العربية بمناسبة شهر رمضان.

وأجرى الرئيس المصري اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان، متمنيا للسعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار.

كما هنأ الرئيس المصري الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حلول شهر رمضان، وأعرب العاهل الأردني عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار.

وأجرى الرئيس المصري أيضا اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح لتهنئته، كما هنأ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

كما هنأ السيسي الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: RT