لجان التحري تثبت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

أعلنت لجان تحري هلال رمضان في المملكة السعودية، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

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وأفاد مرصد المجمعة الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس.

وأصدرت المحكمة العليا قرارا بإثبات شهادة لجان التحري، معلنه أن غدا الجمعة هو بداية الشهر الفضيل.

وكانت لجان التحري في المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

المصدر: "سبق"