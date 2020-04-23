 
مباشر

لجان التحري تثبت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

أخبار العالم العربي

لجان التحري تثبت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية
Reuters MH/PAS/MAZ
هلال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq9s

أعلنت لجان تحري هلال رمضان في المملكة السعودية، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

إقرأ المزيد
كورونا.. تحري هلال رمضان في ظروف استثنائية بالسعودية (صور+ فيديو)
كورونا.. تحري هلال رمضان في ظروف استثنائية بالسعودية (صور+ فيديو)

وأفاد مرصد المجمعة الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس.

وأصدرت المحكمة العليا قرارا بإثبات شهادة لجان التحري، معلنه أن غدا الجمعة هو بداية الشهر الفضيل.

وكانت لجان التحري في المملكة قد استجابت مساء اليوم لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا