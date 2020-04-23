كورونا.. تحري هلال رمضان في ظروف استثنائية بالسعودية (صور+ فيديو)

شرعت لجان تحري هلال رمضان في السعودية في إجراءات الاستعدادات لرصد هلال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت مواقعها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأ المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بمدينة حوطة سدير عمله لرصد هلال شهر رمضان لهذا العام مع مشاركة الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في العملية، وتجنب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

لجان الترائي في مرصد المجمعة تتخذ مواقعها استعداداً لتحري رؤية هلال رمضان https://t.co/tg81z17BqIpic.twitter.com/1d0pbObqJi — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) April 23, 2020

وتستعد العديد من الدول العربية، مثل الإمارات وسوريا والأردن والجزائر، لتحري هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس.

الرائي الخضيري: الوقت الممكن لرؤية #هلال_رمضان من 6:24 إلى 6:45. pic.twitter.com/WkaiAXSohb — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 23, 2020

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

المصدر: وكالات