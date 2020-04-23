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كورونا.. تحري هلال رمضان في ظروف استثنائية بالسعودية (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

كورونا.. تحري هلال رمضان في ظروف استثنائية بالسعودية (صور+ فيديو)
Reuters AS
تدابير احترازية ضد كورونا في السعودية
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شرعت لجان تحري هلال رمضان في السعودية في إجراءات الاستعدادات لرصد هلال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت مواقعها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأ المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بمدينة حوطة سدير عمله لرصد هلال شهر رمضان لهذا العام مع مشاركة الخدمات الطبية وكلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في العملية، وتجنب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتستعد العديد من الدول العربية، مثل الإمارات وسوريا والأردن والجزائر، لتحري هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

المصدر: وكالات

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