كردستان العراق يعلن شفاء 92 بالمئة من مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أنه "من مجموع 337 إصابة بفيروس كورونا، لا يزال 25 مصابا قيد العلاج في محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة".

وحسب إحصائيات الوزارة: "سجلت 337 إصابة بفيروس كورونا في الإقليم منذ مارس 2020 وحتى 19 من أبريل الجاري، توفي منهم 4 مصابين، كما تماثل 312 للشفاء وعادوا إلى منازلهم، ولم يتبقى الآن سوى 25 مصابا قيد المراقبة الطبية".

وبينت الإحصائيات شفاء 92.58% من المصابين بالفيروس، مقابل معدل وفاة بلغ 1%، وبقاء 6.42% قيد العلاج، فيما كان 51% من الإصابات من الإناث، و49% من الذكور.

ولم تسجل خلال الأسبوع الماضي أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

المصدر: "رووداو"