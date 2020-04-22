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كردستان العراق: تماثل 11 مصابا بكورونا للشفاء

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كردستان العراق: تماثل 11 مصابا بكورونا للشفاء
Reuters Azad Lashkari
اجراءات الفحص الصحي في إقليم كردستان العراق - أرشيف
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أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل في كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تماثل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا للشفاء، ليرتفع عدد الحالات المتعافية في المحافظة إلى 151 شخصا.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "11 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام في أربيل بعد تلقي العلاج الطبي، وقد تقرر السماح لهم بمغادرة المستشفى بعد إجراء فحوصات متتالية لهم".

وأضافت في البيان، أن "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في عموم الإقليم إلى الآن بلغ 151 شخصا".

ولم تسجل أربيل أي إصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وعزت السلطات الصحية هناك السبب إلى الإجراءات التي اتخذها الإقليم، من البدء بحجر المصابين بشكل مبكر، وعزل القادمين من الدول التي تشهد تفشيا للفيروس منذ 21 شباط الماضي، إلى جانب حظر التجوال.

المصدر: "رووداو"

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