كردستان العراق: 80% من المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء
Reuters Ako Rasheed
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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، آخر تحديث لإحصائية المصابين بفيروس كورونا في محافظات الإقليم، والذي يظهر شفاء نسبة كبيرة من المصابين بالوباء.
وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن "المجموع الكلي للمصابين في الإقليم بلغ 337، كما أن العدد الاجمالي للمتشافين من الفيروس بلغ 270".
وأضافت أن "عدد المصابين الراقدين حتى الآن في مستشفيات الإقليم بلغ 126 مصابا"، مبينة أن "80% من المصابين بفيروس كورونا في كردستان قد تماثلوا للشفاء".
المصدر: RT