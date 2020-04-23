الإمارات تسجل 6 وفيات و483 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الإمارات أمس الأربعاء، قفزة بـ483 حالة جديدة ووصلت إلى 8238 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أن المصابين الجدد من جنسيات مختلفة وجميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

#الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1546 حالة، وذلك بعد تسجيل 103 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس #كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، والكشف عن 483 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8,238 إصابة حتى الآن. #وامpic.twitter.com/wJ5ZJwZFSA — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 22, 2020

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص من جنسيات مختلفة إثر إصابتهم بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 52 حالة وفاة.

وتماثل 103 مرضى للشفاء من كورونا في الإمارات خلال يوم، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 1546 شخصا.

وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة في الإمارات أمس انخفاضا طفيفا مقارنة مع معدلات اليوم السابق عندما سجلت في البلاد 490 إصابة جديدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إماراتية