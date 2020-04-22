مصر تعلن إطلاق رحلات إلى 9 دول بالتزامن مع تصريحات السيسي حول عودة المواطنين إلى البلاد

أعلنت شركة مصر للطيران، إطلاق 7 رحلات استثنائية إلى "واشنطن وجوانزو والبحرين وبومباي وكازابلانكا وأمستردام وموسكو"، لإعادة المواطنين العالقين.

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وتسير شركة "إير كايرو" رحلتين إلى "فرانكفورت والمالديف"، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن الطائرات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الدول الـ9 لإعادة المصريين العالقين هناك إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوما وفقا لتوصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وجاء الإعلان عن إطلاق الرحلات المكوكية، أثناء حديث الرئيس المصري عن عودة المواطنين إلى بلادهم مؤكدا أنه يتابع أزمة العالقين المصريين في دول العالم وعددهم نحو 3500 عالق، مشيرا إلى أنه كلف الحكومة بإعادة جميع العالقين المصريين إلى بلدهم مصر.

وأضاف الرئيس موجها حديثه للمصريين: "أنا بطمنكم.. حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم".

المصدر: وكالات