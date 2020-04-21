استئناف رحلات إعادة المصريين من الخارج

تستأنف شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء رحلات إعادة المصريين العالقين في العديد من الدول العربية والأجنبية.

وتسير مصر للطيران هذه الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة، ووفقا للشروط التى وضعتها وزارات الخارجية والهجرة والطيران المدني بتحديد الفئات التي تنطبق عليها الشروط الخاصة بتحديد من هم العالقين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة التعهدات من سداد أسعار تذاكر الطيران، ونفقات الحجر الصحى بالفنادق لمدة 14 يوما.

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وأوضحت مصادر بوزارة الطيران أن أولى الرحلات الاستثنائية تقلع اليوم إلى بيروت لإعادة العالقين من هناك، ورحلتين يوم الأربعاء الموافق 22 إبريل الجاري إلى مدينة الرياض بالسعودية، والثانية من 3 دول، على رحلة واحدة، وهي هنغاريا واليونان وصربيا وتقلع من مطار بلغراد بعد أن يتم تجميع ركاب الدول الثلاث، ويوم الخميس الموافق 23 من إبريل تقلع 3 طائرات، الأولي إلى كازابلانكا بالمغرب، والثانية إلى أمستردام بهولندا، والثالثة إلى الجزائر وإسبانيا، بينما تنطلق يوم الجمعة الموافق 24 من إبريل رحلة إلى بانكوك في تايلاند، وفي يوم 28 من إبريل تنطلق رحلة إلى البحرين.

أضافت المصادر هناك تنسيقا بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل مهمة عودتهم.

وكانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثني منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

المصدر: بوابة الأهرام