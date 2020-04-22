أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان اليوم الأربعاء، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1614 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 35 فقط من المصابين الجدد مواطنون عمانيون.

وقد تماثل 238 مريضا في عمان للشفاء من العدوى حتى الآن، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الوباء على مستوى ثماني حالات وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (106) مائة وست حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها خمس وثلاثون (35) حالة لعمانيين، وإحدى وسبعون (71) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1614) ألفاً وستمائة وأربع عشرة حالة وعدد الوفيات ثمانٍ (8) pic.twitter.com/iNt6UDqp9L — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 22, 2020

المصدر: RT