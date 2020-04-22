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أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

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أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان
Reuters Christopher Pike
مشهد مسقط
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أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان اليوم الأربعاء، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1614 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 35 فقط من المصابين الجدد مواطنون عمانيون.

وقد تماثل 238 مريضا في عمان للشفاء من العدوى حتى الآن، فيما لا تزال حصيلة ضحايا الوباء على مستوى ثماني حالات وفاة، دون تسجيل وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT

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