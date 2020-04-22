الإمارات.. إنشاء مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة

قررت فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات، إنشاء مركز دراسات أكاديمي يعنى بأبحاث الأمومة والطفولة يسمى "مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة".

وقالت فاطمة بنت مبارك، أمس الثلاثاء، إن "قرار إنشاء المركز مجرد لبنة في سياق الاهتمام بالطفل والأم من قبل القيادة الرشيدة، ومساهمة في تعزيز موقع دولة الإمارات".

ولفتت إلى أن القرار يعكس "اهتمام دولة الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة، وتشجيع القيادة الرشيدة على البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة، وفي كل المجالات التي تساهم في رفعة بلادنا".

وتابعت: "إن قضايا المرأة والطفولة والأسرة تستحوذ على اهتمام خاص من قبل قيادة الدولة، ولذا كان القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والذي استطاع أن يحقق خلال الأعوام الـ 17 الماضية للمرأة والطفل والأسرة بشكل عام مكاسب على الصعد كافة".

ويهدف المركز الجديد لسد الفجوة في مجال المراكز البحثية المختصة في مجال الأمومة والطفولة في الدولة، ولتحقيق رؤية الإمارات - 2021 ومئويتها 2071 في مجال تنمية الأمومة والطفولة.

المصدر: وام