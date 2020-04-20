قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة الهوية

أعلن "الجيش الوطني الليبي"، الموالي للمشير خليفة حفتر، الاثنين، أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تختلف عن الطائرات التركية، مشيرا إلى أن هناك محاولة تجري لكشف معلومات عنها.

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وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" التلفزيوني المصري، قال المتحدث باسم "الجيش الوطني"، اللواء أحمد المسماري، إن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت أكثر من 12 طائرة مسيرة تركية خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ونوه المسماري إلى أن الوضع في محاور العاصمة الليبية طرابلس يتسم بهدوء حذر، بعد معارك واشتباكات شديدة الأمس وأول أمس، مع أن هناك اشتباكات متقطعة في المنطقة.

وفى نفس الاطار، نشرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، في صفحتها على الفيسبوك، مشاهد وصول أسرى من عناصر القوات التابعة لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) و"مرتزقة موالين لها" إلى مدينة بنغازي، وذلك بعد أن تم أسرهم في عدد من المحاور ومنها محور بوسليم - طرابلس، ومحور بوقرين شرق مدينة مصراته.

ناصر حاتم

المصدر: RT