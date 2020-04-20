سوريا.. حركة تنقل نشطة بين المحافظات ترافقها إجراءات وقائية (صور)

شهدت المدن السورية منذ ساعات صباح اليوم الأولى حركة نشطة بين المحافظات بعد توقف دام نحو شهر.

ووضعت فرق طبية على مداخل المدن مزودة بأجهزة لفحص الداخلين والخارجين، إضافة إلى أجهزة تعقيم للسيارات.

وقد قررت الحكومة في وقت سابق السماح بالتنقل بين المحافظات لمدة يومين فقط (اليوم الإثنين وغدا) على أن يعود الحظر بعد ذلك إلى ما كان عليه منذ 24 الشهر الماضي حين قررت إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات وما بينها.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT