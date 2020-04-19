منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية برئاسة السعودية

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء 22 أبريل اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

وتترأس المملكة العربية السعودية الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن وزراء الخارجية سيستعرضون خلال الاجتماع آثار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء.

وبين أن الاجتماع الطارئ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها المنظمة منذ تفشي وباء كورونا، وتجسيدا لأهداف ميثاق المنظمة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.

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وأفاد العثيمين بأن منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء مستمرة في تنفيذ كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة على المجتمعات، مثمنا في الوقت ذاته للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة.

وأكد أن الأمانة العامة مستمرة في تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية للتعامل مع هذه الجائحة، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي.

كما عقدت الأمانة العامة اجتماعا طارئا للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جائحة كوفيد-19، وذلك على مستوى وزراء الصحة، وبحضور مؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية المعنية.

جدير بالذكر أن وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بدأوا اجتماعا عبر الإنترنت، اليوم الأحد، لصياغة استجابة مشتركة لوباء فيروس كورونا المستجد، علما أن السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين.

وجاء في بيان منفصل للمجموعة أن قادة من إسبانيا وسنغافورة والأردن وسويسرا سينضمون إلى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية من بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

المصدر: وكالات