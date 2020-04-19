الكويت.. وفاة واحدة و164 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1915 حالة.

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 وفيات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 305 حالات.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 164 حالة جديدة، وتسجيل 25 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1915 حالة pic.twitter.com/ERjWIaMkqb — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 19, 2020

يأتي ذلك، في وقت بدأت السلطات الكويتية اليوم، عملية إجلاء واسعة لمواطنيها، الذين بقوا خارج البلاد بعد إغلاق الحدود والمطار، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء "كوفيد-19".

المصدر: RT