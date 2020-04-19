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الكويت.. وفاة واحدة و164 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الكويت.. وفاة واحدة و164 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
الكويت ارتفاع إصابات كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1915 حالة.    

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وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 وفيات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 305 حالات.

يأتي ذلك، في وقت بدأت السلطات الكويتية اليوم، عملية إجلاء واسعة لمواطنيها، الذين بقوا خارج البلاد بعد إغلاق الحدود والمطار، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء "كوفيد-19".

المصدر: RT

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