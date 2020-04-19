86 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان خلال 24 ساعة

سجلت سلطنة عمان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

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وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على "تويتر" إن 15 حالة إصابة بالوباء تعود لمواطنين عمانيين، و71 حالة لغير العمانيين.

وأضافت أن العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة بلغ 1266 ، وعدد الوفيات 6.

وفي وقت سابق، توقعت وزارة الصحة العمانية وصول ذروة انتشار العدوى بالبلاد، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة، أغلقت السلطات يوم الخميس سوقا للأقمشة في مدينة يتردد عليها السياح، بسبب مخاوف من انتشار الوباء، عقب اكتشاف أكثر من 100 إصابة أغلبها بين الوافدين الأجانب.

كما أغلقت السلطنة محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، بعد منع الحركة في مدينة مطرح، التي يوجد بها بعض أقدم أسواق البلاد، بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخل المنخفض.

#وزارة_الصحة: تسجيل (86) ستاً وثمانين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها خمس عشرة (15) حالة لعمانيين، وإحدى وسبعون (71) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1266) ألفاً ومائتين وستاً وستين حالة وعدد الوفيات ستاً (6) — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 19, 2020

المصدر: وكالة الأنباء العمانية