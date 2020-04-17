سلطنة عمان تعلن عن خامس حالة وفاة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن خامس حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وعن أن إجمالي الإصابات فيها بلغ 1019 إصابة.

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أوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن المتوفي الخامس يبلغ من العمر 66 عاما، وهو مقيم أجنبي​​​.

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر ستة وستين عاماً. وتعد هذه خامس وفاة تسجل في #السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.#عمان_تواجه_كوروناpic.twitter.com/HFtySpDxfJ — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 17, 2020

وكانت الوزارة أعلنت، أمس، عن تسجيل 176 حالة إصابة بالفيروس، وارتفاع عدد الإصابات في السلطنة إلى 1019 حالة.

وبوقت سابق، توقعت وزارة الصحة العمانية وصول ذروة انتشار العدوى بالبلاد، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة، أغلقت السلطات أمس الخميس سوقا للأقمشة في مدينة يتردد عليها السياح، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، عقب اكتشاف أكثر من 100 إصابة أغلبها بين الوافدين الأجانب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أغلقت السلطنة محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، بعد منع الحركة في مدينة مطرح، التي يوجد بها بعض أقدم أسواق البلاد، بسبب انتشار العدوى بين العمال الوافدين من أصحاب الدخل المنخفض.

المصدر: وكالات