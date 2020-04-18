استمرار تعليق الرحلات الجوية في العراق حتى الـ24 من الشهر الحالي

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى الـ24 من الشهر الحالي.

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وقالت السلطة، في بيان صحفي، إن "استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية يوم الجمعة القادم 24 أبريل الحالي، يأتي استنادا إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)".

وأضافت أن "قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد، باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج، بالإضافة إلى رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي، ورحلات الشحن الجوي، والتي تستمر بشكل طبيعي، وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد".

المصدر: RT



