وفيات جديدة بكورونا في عمان والكويت

أعلنت السلطات الصحية في كل من سلطنة عمان والكويت اليوم السبت عن تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة العمانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن حصيلة الوفيات بسبب الوباء ارتفعت منذ أمس من خمس إلى ست حالات، بالإضافة إلى تسجيل 111 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير، 33 فقط منها لمواطنين عمانيين.

وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في السلطنة 1180، فيما بلغ عدد المتعافين 176 شخصا.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (111) مائة وإحدى عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ منها ثلاث وثلاثين (33) حالة #لعمانيين، وثمان وسبعين (78) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1180) ألفاً ومائة وثمانين حالة وعدد الوفيات ستاً (6) pic.twitter.com/HXpkRI1KF7 — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 18, 2020

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة أيضا عن وفاة واحدة جديدة بسبب الوباء، والضحية مقيم من الجنسية البنغلاديشية (68 عاما) دخل العناية المركزة قبل تسعة أيام.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 93 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1751، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 280، بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة.

ولا يزال 1465 شخصا يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات الكويتية، و34 منهم في أقسام العناية المركزة، من بينهم 18 مريضا في حالة حرجة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 93 حالة جديدة، وتسجيل 22 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1751 حالة pic.twitter.com/rzZwt8OhhZ — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 18, 2020

وفي البحرين، لا يزال 1011 شخصا يتلقون العلاج من كورونا، وثلاثة منهم في أقسام العناية المركزة، كما سجلت السلطات حتى الآن 726 حالة تعافي، وسبع وفيات بسبب الفيروس، حسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر: RT