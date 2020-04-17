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الصحة المصرية تطالب المصريين بالتبرع بالدم خلال الأيام المقبلة

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تطالب المصريين بالتبرع بالدم خلال الأيام المقبلة
Reuters
سيارة إسعاف مصر
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دعت وزارة الصحة والسكان في مصر، المواطنين بتكثيف التبرع بالدم خلال الأيام المقبلة، في المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة وفروعه الإقليمية على مستوى الجمهورية.

وقال مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة إيهاب سراج الدين، إن هناك مخزون استراتيجي للدم في مصر، لكننا بحاجة إلى تكثيف التبرعات في هذا الوقت الصعب الذي تمر به البلاد.

وأضاف: "هناك مرضى يحتاجون للدم طوال الوقت مثل الذين يعانون من أنيميا البحر المتوسط الذين يحتاجون لنقل الدم مرة أو مرتين كل شهر".

ولفت في فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة، إن المركز القومي وفروعه على أتم استعداد لاستقبال المواطنين من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، مع اتباع كل وسائل مكافحة العدوى، والتعقيم والتطهير المستمر.

وقالت الوزارة: "ده أهم وقت لازم كلنا نقف فيه جنبهم ونوفر للمرضى الدم اللي بيحتاجوه".

المصدر: RT

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