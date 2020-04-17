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الكويت تعلن شفاء 33 حالة جديدة من كورونا

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الكويت تعلن شفاء 33 حالة جديدة من كورونا
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من كورونا
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أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الجمعة، شفاء 33 شخصا من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 258 حالة.

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وقال الوزير الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت الكويت أعلنت الخميس في آخر إحصائية لها، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد وصل إلى 1524 إصابة، فيما سجلت 3 وفيات جراء الوباء.

المصدر: الراي

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