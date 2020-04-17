قطر تمد يد المساعدة للجزائر في مواجهة كورونا

أعرب أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، عن استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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ونشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس الخميس بيانا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "تلقى الرئيس عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استفسر خلالها عن الجهود التي تبذلها الجزائر للتصدي لانتشار جائحة كورونا".

وأضاف البيان: "وجدد (أمير قطر) بهذه المناسبة استعداد بلاده للقيام بكل ما يساعد الجزائر على الإسراع في التغلب على هذه الجائحة".

وأعرب الأمير تميم للرئيس تبون "عن خالص تهانيه بحلول شهر رمضان، وتمنياته للشعب الجزائري بمزيد من النمو والتقدم والازدهار".

من جانبه، عبر الرئيس الجزائري عن شكره لموقف أمير قطر "الذي يدل على عمق الأواصر والروابط الجامعة بين الشعب القطري والجزائري".

وحتى مساء أمس الخميس، سجلت الجزائر 348 وفاة بالفيروس من إجمالي إصابات بلغ 2268، حسب بيانات وزارة الصحة.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا عالميا قدمت قطر مساعدات طبية لدول مثل إيران وفلسطين والصين وإيطاليا.

المصدر: RT