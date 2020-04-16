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الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters RB/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، بتسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.

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وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة.

المصدر: RT

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