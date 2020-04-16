مصر.. ضبط محال تبيع لحوم الحمير

كشف النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين في مصر، اليوم الخميس، عن حقيقة ضبط عدد من المحال التي تبيع لحوم الحمير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضح أبو اللوز أن ذلك "جرى عن طريق عمليات تتبع المدابغ وضبط جلود الحمير وبممارسة الضغوط على العاملين في المدابغ يتم التوصل إلى طريق اللحوم، وإلى أي مطاعم ذهبت هذه اللحوم، حيث أن أصحاب المحال يحصلون على أرباح من الجلود أعلى من اللحوم، كما أن أسعار لحوم الحمير أرخص بكثير من لحوم المواشي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواشي في الوقت الحالي".

وقال أبو اللوز إن "المصريين شعب طيب بطبعه، وللأسف أكل لحم حمير كتير جدا"، لافتا إلى أن "لحوم الحمير رخيصة والجلود أسعارها مرتفعة ويتم تصديرها للصين بأسعار باهظة وهو ما دفع أصحاب المحال وتجار الجلود إلى بيع لحوم الحمير للمواطنين، حيث إن التخلص من لحوم الحمير برميها في القمامة سيكشف أمرهم".

وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل حملاتها على جميع محال الكباب والكفتة في العديد من المحافظات لضبط لحوم حمير أخرى.

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين أن "كميات اللحوم التي تم ضبطها في 3 محال شهيرة تقوم بالبيع وتوزيع الوجبات السريعة على كورنيش المعادي في منطقة حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة، والتي تبين أنها لحوم من الفصيلة الخيلية والتي تحتوي في اللحوم المخلوطة في الكفتة والكباب".

وأضاف أنه "تم سحب عينات من المحال الثلاثة وتم تحليلها بمعامل بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة وأثبت المعمل أن اللحوم من الفصيلة الخيلية ومخلوطة بلحوم أخرى، وتم إغلاق هذه المحلات وإرسال نتيجة التحاليل للنيابة العامة بالتنسيق مع طب بيطري القاهرة وحي المعصرة وحلوان بعد إغلاق المحلات بشكل كامل".

المصدر: المصري اليوم