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غريفيث: نتوقع من الأطراف المتنازعة في اليمن أن تتفق على الهدنة قريبا

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غريفيث: نتوقع من الأطراف المتنازعة في اليمن أن تتفق على الهدنة قريبا
Reuters AP
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
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قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه يتوقع من الأطراف المتحاربة في اليمن أن تتفق "في المستقبل القريب" على وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات.

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وفي حديثه أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، أكد غريفيث أنه "على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن، والآن نضاعف جهودنا لتجسيد أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف".

وأضاف: "هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية، فقد استمر التصعيد العسكري على عدة جبهات على مدار 3 أشهر، ويهدد وباء كورونا المستجد بتعميق معاناة اليمنيين. ليس هناك وقت أفضل ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي".

وأشاد غريفيث "بالثبات والوضوح في الرسالة التي استمر اليمنيون في إرسالها على مدى الأسابيع الماضية في شتى أنحاء اليمن، وهي أنهم يريدون إنهاء الحرب ويريدون من قادتهم الاتفاق على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتفاوض."

المصدر: RT + وكالات

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