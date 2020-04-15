السودان: لا إصابات جديدة بكورونا وارتفاع حالات الاشتباه إلى 35

أعلنت وزارة الصحة السودانية عدم تسجيلها حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مع ارتفاع حالات الاشتباه الجديدة إلى 35 حالة.

وجاء في بيان صدر في أعقاب اجتماع للجنة الفنية لمجابهة الاوبئة اليوم الأربعاء، أن التقارير الوبائية تؤكد أن الإصابات بفيروس كورونا ما زالت عند عتبة 32 حالة، سجلت بينها خمس وفيات.

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كما أشارت التقارير إلى وجود 35 حالة اشتباه جديدة بمراكز العزل خاضعة للفحص.

وكانت سلطات الخرطوم قد فرضت حظر التجول الكامل في الولاية وقيدت تحرك المواطنين لتكون مقتصرة داخل كل منطقة على حدة.

ويستثني القرار العاملين في بعض المجالات الحيوية مثل الطب والصيدليات والنظافة وغيرها.

المصدر: RT