مصر.. استدعاء "نيوتن" بعد مطالبته بانفصال سيناء وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، استدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم" وكاتب مقال "وجدتها" الموقع باسم "نيوتن"، للتحقيق في ما نشر بعدة مقالات حملت طبيعة انفصالية.

الصحيفة كانت قد نشرت على مدار 4 أيام متتالية، مقالات تحمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر و اختیار حاكم خاص لها، وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.

وأمس عقدت لجنة الشكاوي اجتماعا، ناقشت خلاله تقارير لجنة الرصد التي أكدت أن المقالات المذكورة التي نشرت في الجريدة الورقية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة، تحمل مطالبات تخالف الدستور بعزل سيناء عن مصر وتعيين حاكم خاص بها وتهدد الأمن القومي المصرى.

كما تضمنت المقالات إهانات بالغة للمخالفين لرأيها على هذه المطالبات، وأكدت تقارير الرصد أن كاتب المقالات وصف من يعارض مطالبه بأنهم "مرجفون" و" كاذبون" يصدرون جعجعة بلا طحين حول أمور "الوطنية والسيادة والاستقلال".

وكان الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير "الأخبار"، قد كتب بالأمس مقالا تحت عنوان "صفقات مشبوهة"، ينتقد فيه السطور المشبوهة لـ"نيوتن".. ويطالب المجلس الأعلى بالكشف عن حقيقة شخصيته وجنسيته ومن يقف وراء ما يكتبه.

المصدر: nabd.ws





