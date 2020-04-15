الصحة السعودية: 6 وفيات و493 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير
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أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل ست وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (493) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (42) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (931) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/O5yE94NHe0— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 15, 2020
يتبع..