الصحة السعودية: 6 وفيات و493 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل ست وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (493) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (42) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (931) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/O5yE94NHe0 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 15, 2020

يتبع..