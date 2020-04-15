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الصحة السعودية: 6 وفيات و493 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير

الصحة السعودية: 6 وفيات و493 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية: 6 وفيات و493 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير
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أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء، عن تسجيل ست وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

يتبع..

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