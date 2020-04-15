تصريحات هامة لسفير الصين في السعودية بخصوص كورونا

قال السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينج، إن المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية هي التي ستحدد إمكانية استخدام اللقاحات ضد كورونا من عدمه خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف في سلسلة تغريدات اليوم الأربعاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سألني كثير من الأصدقاء، متى يمكن استخدام اللقاح ضد كورونا؟".

وتابع: "سيتم التأكد من إمكانية الاستخدام من عدمه وفقا لنتائج المرحلة الثالثة الأخيرة وهي الاختبار السريري".

ونوه إلى أن المرحلة الأولى والثانية للاختبار السريري ستجري على المتطوعين الأصحاء.

وقال تشن وي تشينج إنه: "حتى في حالة الطوارئ، لا يمكن تخفيض مستويات تقييم أمن وفعالية اللقاح في عملية المراجعة الكاملة".

سألني كثير من الأصدقاء، متى يمكن استخدام #اللقاح ضد #كورونا؟

- سيتم التأكد على إمكانية الاستخدام من عدمه وفقاً لنتائج المرحلة الثالثة الأخيرة وهي الاختبار السريري.

- تتم المرحلة الأولى والثانية للاختبار السريري بالمتطوعين الأصحاء، وتعيينهم سهل نسبيا، ويستغرق ذلك حوالي عدة أشهر. — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) April 15, 2020

وتابع: "على كل حال، يبذل الباحثون من دول العالم بما فيها الصين أقصى جهودهم لتطوير اللقاح والتغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن".

ودعا السفير إلى ضرورة "اتباع تعليمات الحكومة واتخاذ إجراءات وقائية علمية، والبقاء في المنزل في المرحلة الحالية"، مشيدا بجهود جميع الأطباء والممرضات والباحثين ورجال الشرطة والمتطوعين، واصفا إياهم بالأبطال.

- حتى في حالة الطوارئ، لا يمكن تخفيض مستويات تقييم أمن وفعالية اللقاح في عملية المراجعة الكاملة.

- على كل حال، يبذل الباحثون من دول العالم بما فيها #الصين أقصى جهودهم لتطوير اللقاح والتغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن. — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) April 15, 2020

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة⁩ السعودية كانت قد أعلنت يوم الاثنين عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا،⁩ إضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة.

وأضافت أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا.

المصدر: RT