السعودية تعلن عن تسجيل 8 وفيات جديدة بكورونا و435 إصابة

أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا،⁩ إضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة.

وأضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، اليوم الاثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (435) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (84) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (889) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OhFb0AIrDE — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 14, 2020

وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.

وأكد أنه لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من انتشار كورونا، محذرا من الانجرار خلف الشائعات حول الفيروس.

وأشار إلى أن الرفع المبكر لمنع التجول في البلاد قد ينعكس سلبا على الوضع الصحي، مشيرا إلى أن تقييم الوضع مستمر يوميا.

وكانت السعودية سجلت أمس 472 إصابة جديدة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + RT