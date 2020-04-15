 
مباشر
عاجل
البرلمان الإيراني يرجح أن تكون الوفيات بكورونا أعلى بـ 10مرات من المعلن

هزة أرضية قوية جديدة في اللاذقية السورية

أخبار العالم العربي

هزة أرضية قوية جديدة في اللاذقية السورية
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/no39

أفاد مراسلنا بأن هزة أرضية ضربت اليوم الأربعاء محافظة اللاذقية السورية، بلغت شدتها 4.7 درجة على مقياس ريختر.

إقرأ المزيد
سوريا.. هزة أرضية متوسطة تضرب شمال مدينة اللاذقية
سوريا.. هزة أرضية متوسطة تضرب شمال مدينة اللاذقية

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان له على صفحته في "فيسبوك"، إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري، على عمق 2 كم.

وأضاف أن موقع الهزة يبعد مسافة 40 كم شمال مدينة اللاذقية، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.

وأمس الثلاثاء، ضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2 كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.

وهي الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد، إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترا على بعد 115 كيلو مترا شمال غرب مدينة دمشق.

المصدر: وكالات+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا