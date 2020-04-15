بن سلمان: علاقتنا بروسيا عائلية ولا نخطط للطلاق معها

وصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، علاقات بلاده مع روسيا بـ"العائلية"، وأكد أن البلدين قادران على حل خلافاتهما، وأن الرياض لا تخطط لـ"الطلاق" مع موسكو.

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وقال الوزير السعودي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي، إن علاقات السعودية مع روسيا، أكبر شريك للمملكة في "أوبك+"، كانت تمر بفترة سيئة في أوائل مارس.

غير أنه أضاف: "كما هو الحال في أي عائلة، لدينا خلافات. لكننا دائما نحل هذه القضايا، وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط. آسف إذا خاب أملي، لكننا لا نخطط للطلاق مع روسيا".

ووفقا له، فإن مصدري النفط في مجموعة العشرين، يمكن أن يأخذوا على عاتقهم تخفيض حوالي 7 ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط، من الخطة العامة الإجمالية القاضية بسحب 20 مليون برميل يوميا من السوق.

وأضاف بن سلمان، أن تفاصيل ذلك ستصبح معروفة اليوم الأربعاء.

وأوضح أن "الحجم الحقيقي لما سنخفضه سيكون أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه (9.7 مليون برميل يوميا تقريبا). فقط إنتاج أوبك+ سينخفض بمقدار 12.5 مليون برميل يوميا، إذا أخذنا في الاعتبار الانخفاض عن مستويات اليوم في السعودية والإمارات والكويت".

وخلص الأمير السعودي للقول: "شركاؤنا في مجموعة العشرين الذين شاركوا في مؤتمرها الأخير يمكن أن يخفضوا حوالي 7 ملايين برميل في اليوم. أي أن كل هذا سيكون حوالي 19.5 مليون برميل في اليوم" ، مشيرا إلى أن "الأرقام التفصيلية قد تكشف عنها وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء".

المصدر: "تاس"