ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان رقم 37 إنه استلم نتائج لاختبارات الكشف عن كورونا لدى 25 شخصا، كانت 16 منها سلبية، و9 إيجابية.

وأوضح أن 8 أشخاص من المصابين الجدد، هم من المخالطين.

ولم يوضح المركز في بيانه حصيلة الإصابات بالفيروس حتى الآن.

وسبق أن أعلن المركز في بيان صدر الاثنين الماضي، أن إحدى العينات الـ10 التي تم تحليلها كانت موجبة، مؤكدا بذلك إصابة واحدة جديدة.

وكان إجمالي الإصابات المعلنة السبت الماضي، 25 حالة.

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المصدر: RT