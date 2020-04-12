ليبيا.. عدد الإصابات بكورونا يبلغ 25 وقوات "الوفاق" تتهم "الجيش الوطني" باستهداف مخازن أدوية

أعلنت السلطات الصحية الليبية أمس السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 25 حالة.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، استلم أمس السبت 17 عينة للكشف عن الفيروس جاءت نتائج فحص إحداها إيجابية.

وسجلت في ليبيا حتى الآن وفاة واحدة ناجمة عن الفيروس وثماني حالات شفاء.

يأتي ذلك على خلفية استمرار النزاع المسلح في البلاد، حيث اتهمت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فجر اليوم الأحد "الجيش الوطي الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر باستهداف مخازن الأدوية في منطقة السواني جنوبي العاصمة طرابلس.

وشددت قوات الحكومة على صفحة عملية "بركان الغضب" في "فيسبوك" أن هذا الحادث جاء بعد يومين من استهداف قوات حفتر مخازن الأدوية في مستشفى الخضراء بطرابلس التي تحتوي على معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وحملت قوات "الوفاق" جيش حفتر المسؤولية عن قصف المستشفى على مدى يومين، ما أدى إلى إصابة طبيب بالشظايا خلال إجرائه عملية جراحية.

المصدر: RT