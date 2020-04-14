 
مباشر

الحكومة المصرية: الموافقة على 7 أبحاث سريرية لإيجاد علاج لكورونا

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية: الموافقة على 7 أبحاث سريرية لإيجاد علاج لكورونا
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnzp

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خالد عبد الغفار، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، وافقت على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية للوصول لعلاج لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الصحة العالمية تشير إلى تجارب سريرية في مصر للوصول إلى لقاح ضد كورونا
الصحة العالمية تشير إلى تجارب سريرية في مصر للوصول إلى لقاح ضد كورونا

وأشار عبد الغفار خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، إلى أن هناك بحثين في مرحلة التجارب السريرية في انتظار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، كما استعرض الوزير التصميم المحلي لأجهزة طبية لمواجهة الفيروس.

ولفت إلى أن هناك جهودا للمركز القومي للبحوث في مواجهة الفيروس متمثلة في "ترصد الفيروس في الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم بالفيروس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا