الحكومة المصرية: الموافقة على 7 أبحاث سريرية لإيجاد علاج لكورونا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خالد عبد الغفار، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، وافقت على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية للوصول لعلاج لفيروس كورونا.

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وأشار عبد الغفار خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، إلى أن هناك بحثين في مرحلة التجارب السريرية في انتظار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، كما استعرض الوزير التصميم المحلي لأجهزة طبية لمواجهة الفيروس.

ولفت إلى أن هناك جهودا للمركز القومي للبحوث في مواجهة الفيروس متمثلة في "ترصد الفيروس في الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم بالفيروس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية