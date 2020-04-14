المغرب.. 1838 إصابة بكورونا وفاس الأكثر تضررا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا من الساعة السادسة من مساء أمس، وحتى العاشرة من صباح اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة.

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وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وحتى صباح اليوم.

وأشارت إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210، بزيادة 7 حالات، بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.

تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا في مدينة فاس

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس أنه تم تسجيل 35 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة فاس، خلال الفترة نفسها.

ونقل موقع "هسبريس" الإخباري المغربي عن مصادره أن تسجيل هذا الرقم غير المسبوق في عدد حالات الإصابة المؤكدة دفعة واحدة بمدينة فاس، له علاقة بإصابة مؤكدة تم اكتشافها بأحد المراكز التجارية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف التحاليل المخبرية ذات الصلة بهذه الحالة والتي ناهزت نحو 200 عينة.

المصدر: هسبريس