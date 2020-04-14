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هزة أرضية بين دمشق بيروت

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هزة أرضية بين دمشق بيروت
سانا
رصد هزة أرضية بقوة 3.3 درجات شمال غربي دمشق
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ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترا على بعد 115 كيلو مترا شمال غرب مدينة دمشق.

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وقال المركز الوطني للرصد الزلزالي بدمشق، في بيان، إن الهزة حدثت عند الساعة الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 115 شمال غرب مدينة دمشق و31 كم شمال غرب مدينة بيروت.

وكانت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت الساحل السوري بعمق 20 كيلو مترا وعلى بعد 65 كيلو مترا من مدينة اللاذقية في الثالث من الشهر الجاري.

المصدر: سانا

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