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الإمارات.. إغلاق مخبز في الشارقة بسبب عامل

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الإمارات.. إغلاق مخبز في الشارقة بسبب عامل
AFP KARIM SAHIB
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أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مخبزا لعدم الالتزام بالشروط الصحية، وقيام أحد العاملين فيه بممارسات غير صحية خلال تعبئة الخبز في الأكياس.

وجاء الإغلاق عقب شكوى تقدم بها أحد المواطنين تتلخص في وضع أحد العاملين بالمخبز إصبعه على لسانه، قبل أخذ الأكياس، ليضع الخبز فيها.

وأشارت بلدية الشارقة، إلى أنها تتخذ الإجراءات الصحية والإدارية كافة بحق أي خرق للإجراءات الوقائية والصحية اللازمة.

وأكدت أن "صحة وسلامة المستهلك على رأس أولوياتها"، مشيرة إلى تنظم زيارات تفتيشية مكثفة يوميا، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الأغذية بالمعايير الصحية والاشتراطات اللازمة، خصوصا التي ألزمتها بها البلدية مؤخرا.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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